Гути: «Я советовал «Реалу» Фелиша ещё в 2017 году»

Известный экс-полузащитник мадридского «Реала» Гути вспомнил, как призывал клуб обратить внимание на Жоау Фелиша.

Португальский форвард ярко проявил себя в первой команде «Бенфики» в сезоне-2018/19, после чего мадридский «Атлетико» купил восходящую звезду за 127 млн евро. В Испании игрок так и не реализовал свой потенциал, и в скором времени, как ожидается, состоится его переход в лондонский «Челси».

Карьера Фелиша могла сложиться совсем иначе, если бы в «Реале» прислушались к рекомендациям Гути: «Я посоветовал «Реалу» присмотреться к Фелишу ещё в 2017 году. Он был невероятен в молодёжной лиге, просто уничтожал всех», – приводит Madrid Zone слова бывшего испанского футболиста.