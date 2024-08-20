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Судьба Роке решится в ближайшее время – на игрока «Барселоны» претендуют два клуба

20 Августа 2024 • 07:33 Комментировать
Фаренсе
...
Спортинг Л
23.08 22:15

«Барселоне» предстоит принять решение по нападающему Витору Роке.

Каталонский клуб готов расстаться с 19-летним игроком, не проходящим в основной состав. Сейчас на бразильца есть два претендента – лиссабонский «Спортинг» и «Бетис». По информации инсайдера Фабрицио Романо, в деле Роке наступили решающие часы.

«Спортинг» предлагает «Барселоне» около 30 млн евро с учётом бонусов за трансфер Роке, в то время как «Бетис» намерен арендовать форварда и дать тому ещё один шанс освоиться в Ла Лиге.

На счету Витора Роке два забитых гола в 16 поединках за «сине-гранатовых» во всех соревнованиях.

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