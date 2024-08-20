Анчелотти надеется, что ничья с «Мальоркой» станет для «Реала» поворотным моментом

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти надеется извлечь выгоду из недавней осечки команды в матче первого тура Ла Лиги.

«Сливочные» не смогли начать защиту чемпионского титула с победы, сыграв вничью с «Мальоркой» (1:1). В послематчевой беседе с журналистами Анчелотти заявил, что игра указала на уязвимости его команды, которые теперь необходимо исправить.

По информации Diario AS, итальянский рулевой рассчитывает, что игроки отреагируют на эту неудачу так же, как на поражение от мадридского «Атлетико» в поединке прошлого розыгрыша Ла Лиги, который прошёл в сентябре. С тех пор «Реал» не проиграл ни одного матча в чемпионате.