Симеоне высказался об Альваресе после его дебюта в «Атлетико»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями об игре нападающего Хулиана Альвареса.

Звёздный новичок «матрасников» дебютировал в матче первого тура Ла Лиги против «Вильярреала», который прошёл в понедельник. 24-летний форвард вышел на замену на 78-й минуте при счёте 2:2 – в оставшееся время команды голов так и не забили.

«Хулиан постепенно вливается в коллектив, знакомится с товарищами по команде. Ему ещё предстоит привыкнуть к нашей игровой системе. Мы надеемся, что у нас он сможет развить все свои качества», – заявил Симеоне в послематчевом интервью испанским СМИ.

Хулиан Альварес перешёл в «Атлетико» из «Манчестер Сити». Общая стоимость трансфера оценивается в 95 млн евро, из которых 20 млн – бонусы.