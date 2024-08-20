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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Вальядолид» открыл сезон домашней победой - впервые с 1989 года

20 Августа 2024 • 00:53 Комментировать
Вальядолид
1:0
Эспаньол

В понедельник прошли заключительные матчи первого тура испанского чемпионата, «Вальядолид» принимал дома «Эспаньол» и в этом матче «возвращенцев» удача улыбнулась «Вальядолиду» - победа со счётом 1:0.

Как оказалось, так удачно «Вальядолид» не начинал сезон в Ла Лиге с 1989 года, когда в первом матче команда сумела обыграть не кого-нибудь, а саму «Барселону», забив той два безответных мяча.

Но в следующем туре победить будет гораздо труднее - «Вальядолиду» предстоит выступить на «Сантьяго Бернабеу» против действующего чемпиона страны, мадридского «Реала». Это случится 25 августа.


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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Вальядолид

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