«Вильярреал» с «Атлетико» здорово атаковали, но набрали по очку

«Вильярреал» с «Атлетико» провели равный матч первого тура чемпионата Испании. Моментов было не так много, но реализация не подкачала. Соперники обменялись голевыми атаками в середине первого тайма. Арно Данджума откликнулся на длинный заброс вперёд по левому флангу, обыграл Аксел Витселя и с острого угла пробил в дальнюю штангу, от которой мяч отскочил в сетку - 1:0. Тут же Маркос Льоренте справа ворвался в штрафную площадь и с острого угла пробил сильно под перекладину - 1:1. Сэмуел Лино откликнулся на прострел справа и с десяти метров ногой пробил в правую штангу. Алекс Баэна исполнил подачу от углового флага, мяч вернулся налево к нему, повторная подача, голкипер неуверенно сыграл на выходе, мяч угодил в Коке и отлетел в ворота гостей - 2:1. На 45-й минуте Пабло Барриос справа прошёл вперёд и навесил на Александра Сорлота, который ударом головой сходу забил за новую команду - 2:2.

После перерыва остроты было меньше и только после стандартов. Баэна со штрафного пробил в считанных сантиметрах от левой девятки. А Пепе справа со штрафного попал в дальнюю крестовину.

2:2, боевая ничья.