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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хулиан Альварес дебютировал за «Атлетико»

20 Августа 2024 • 00:19 Комментировать
Вильярреал
2:2
Атлетико М
окончен

Диего Симеоне впервые выпустил на поле звёздного новичка мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Аргентинец вышел на замену на 78-й минуте матча первого тура Ла Лиги против «Вильярреала», заняв место Антуана Гризманна. Это дебютное появление 24-летнего форварда в цветах «матрасников». К моменту выхода игрока на табло горел счёт 2:2.

Хулиан Альварес перешёл в «Атлетико» из «Манчестер Сити» в начале прошлой недели. Стоимость трансфера составила 75 млн евро, но может вырасти до 95 млн в случае активации бонусов.

Наблюдать за ходом концовки матча можно на сайте LiveResult в формате текстовой трансляции.

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