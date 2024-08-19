В Ла Лиге едва не повторили рекорд по автоголам за один тур

Первый тур нового розыгрыша Ла Лиги выдаётся богатым на автоголы.

В заключительном поединке стартового тура «Вильярреал» принимает на своём поле мадридский «Атлетико». Уже к перерыву команды забили друг другу по два мяча – в одном случае капитан «матрасников» Коке поразил собственные ворота. Это уже четвёртый автогол в туре. Согласно данным Opta, лишь однажды с начала 21 века в высшем испанском дивизионе было забито ещё больше автоголов за один тур – произошло это в сезоне-2006/07 (пять мячей в свои ворота).

У игроков «Вильярреала» и «Атлетико» есть ещё один тайм, чтобы довести дело до повторение рекорда. Следить за событиями встречи можно в текстовой трансляции от LiveResult.