Стало известно, почему Гюндоган хочет уйти из «Барселоны»

Пути «Барселоны» и полузащитника Илкая Гюндогана могут разойтись уже совсем скоро.

О желании 33-летнего футболиста покинуть каталонский клуб стало известно несколько дней назад. Как утверждает журналистка Хелена Кондис, опытный немецкий хавбек хотел остаться в «Барселоне», но был вынужден изменить планы из-за финансовых трудностей «сине-гранатовых». Уход высокооплачиваемого Гюндогана позволил бы «Барселоне» зарегистрировать Дани Ольмо и подписать ещё нескольких новичков. Илкай хочет помочь, поэтому и решил уйти.

Прошлым летом Илкай Гюндоган перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Действующий контракт игрока рассчитан до 2026 года.