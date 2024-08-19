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Стало известно, почему Гюндоган хочет уйти из «Барселоны» слухи

19 Августа 2024 • 23:22 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
24.08 20:00

Пути «Барселоны» и полузащитника Илкая Гюндогана могут разойтись уже совсем скоро.

О желании 33-летнего футболиста покинуть каталонский клуб стало известно несколько дней назад. Как утверждает журналистка Хелена Кондис, опытный немецкий хавбек хотел остаться в «Барселоне», но был вынужден изменить планы из-за финансовых трудностей «сине-гранатовых». Уход высокооплачиваемого Гюндогана позволил бы «Барселоне» зарегистрировать Дани Ольмо и подписать ещё нескольких новичков. Илкай хочет помочь, поэтому и решил уйти.

Прошлым летом Илкай Гюндоган перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Действующий контракт игрока рассчитан до 2026 года.

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