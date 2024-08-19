Форвард «Барселоны» Роке решил, в какой клуб хотел бы перейти

Нападающий «Барселоны» Витор Роке может попробовать силы в другом клубе Ла Лиги.

Недавно стало известно, что «сине-гранатовые» ведут переговоры по бразильцу с лиссабонским «Спортингом». Видеть у себя 19-летнего игрока также хочет «Бетис», однако севильцы предлагают аренду с возможностью выкупа, в то время как «Барселона» предпочитает продать форварда сейчас. По сведениям Jijantes, сам Роке поддерживает вариант с переходом в «Бетис». Футболист пытается убедить руководство каталонцев отпустить его в аренду, настаивая на том, что это приведёт к повышению его трансферной стоимости по сравнению с нынешней.

«Барселона» запрашивает за Витора Роке порядка 30 млн евро. Контракт нападающего рассчитан до лета 2031 года.