Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган изучает различные варианты продолжения карьеры.

Как на днях сообщили многочисленные источники, немецкий игрок намерен покинуть каталонский клуб в последние недели летнего трансферного окна. По обновлённым данным Que T'hi Jugues, Гюндоган действительно хочет уйти из «Барселоны», но пока не получил ни одного предложения, которое его заинтересовало бы. Вероятно, 33-летнему футболисту всё же придётся остаться как минимум до зимы.

Слухи связывали Илкая Гюндогана с возвращением в «Манчестер Сити». Хавбек выступал за «горожан» с 2016 по 2023 год, после чего и перешёл в «Барселону».