​Фермина Лопеса уличили в просмотре матча «Барселоны» по пиратской трансляции

Фермин Лопес только сегодня вернулся в состав «Барсы» и пропустил первый матч клуба из-за своего участия в Олимпийских играх. Но Фермин, как выяснилось, посмотрел первый матч «Барселоны» в начавшемся сезоне - но сделал это, как выяснили испанские журналисты, используя пиратский «стрим».

Это не прошло незамеченным - игрока начали критиковать, причём так, что ему даже пришлось удалить запись из своих социальных сетей. И это как раз в ту пору, когда руководство испанского футбола объявило настоящую войну подобным явлениям, так что проступок Фермина может ещё неприятно ему аукнуться.