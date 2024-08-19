«Вальядолид» начал сезон с победы над «Эспаньолом»

«Вальядолид» и «Эспаньол» играли на равных в стартовом для себя матче Ла Лиги. Моментов было мало, ударов в створ еще меньше.

На 23-й минуте Рауль Моро правой ногой нанес удар из-за пределов штрафной и здорово попал - 1:0. Лучший момент у гостей создан перед перерывом - головой бил Амат Дьедью, но полет мяча остановила перекладина.