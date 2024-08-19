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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вальядолид» начал сезон с победы над «Эспаньолом»

19 Августа 2024 • 22:01 Комментировать
Вальядолид
1:0
Эспаньол

«Вальядолид» и «Эспаньол» играли на равных в стартовом для себя матче Ла Лиги. Моментов было мало, ударов в створ еще меньше.

На 23-й минуте Рауль Моро правой ногой нанес удар из-за пределов штрафной и здорово попал  - 1:0. Лучший момент у гостей создан перед перерывом - головой бил Амат Дьедью, но полет мяча остановила перекладина.

Протокол игры  
Вальядолид1:0Эспаньол
(1:0) Моро Рауль23'  
Хейн Карл-ЯкобЛуис ПерезСанчес Хавьер 62' (Юрич Станко ( 62') Бойомо ФлавьянРоза Лукас  80'Дьедью Амат 70' (Месегер Виктор ( 70') Перес Кике 82' (Chuki ( 82') Кёмерт Эрай 82' (Торрес Давид ( 82') Амалла Селим 70' (Санчес Иван ( 70') Моро РаульСилла Мамаду
Запасные: Андре МаркосArnau RafusКоке ХорхеБюк СтипеRaul ChascoДе ла Ос СесарМачис Дарвин
Гарсия ЖоанЭль Хилали ОмарСерхи ГомесКабрера ЛеандроТехеро Альваро 70' (Antoniu Roca ( 70'  72') Ромеро КарлосМилья Пере 57' (Крал Алекс ( 57') Грагера Хосе 78' (Агуадо Альваро ( 78') Лосано Поль 57' (Кардона Ирвин ( 57'  87') Велиз Алехо 70' (Каррерас Жофре ( 70') Пуадо Хавьер
Запасные: Фортуньо АнхельКалеро ФернандоПачеко ФернандоБауза РафельOmar SadikОливан БрианСанчес Сальвадор
19 августа. Стадион "Хосе Сорилья".
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