«Вальядолид» начал сезон с победы над «Эспаньолом»

«Вальядолид» и «Эспаньол» играли на равных в стартовом для себя матче Ла Лиги. Моментов было мало, ударов в створ еще меньше.
На 23-й минуте Рауль Моро правой ногой нанес удар из-за пределов штрафной и здорово попал - 1:0. Лучший момент у гостей создан перед перерывом - головой бил Амат Дьедью, но полет мяча остановила перекладина.
Протокол игры
|(1:0) Моро Рауль23'
Хейн Карл-Якоб•Луис Перез•Санчес Хавьер62' (Юрич Станко (62') •Бойомо Флавьян•Роза Лукас• 80'Дьедью Амат70' (Месегер Виктор (70') •Перес Кике82' (Chuki (82') •Кёмерт Эрай82' (Торрес Давид (82') •Амалла Селим70' (Санчес Иван (70') •Моро Рауль•Силла Мамаду
Гарсия Жоан•Эль Хилали Омар•Серхи Гомес•Кабрера Леандро•Техеро Альваро70' (Antoniu Roca (70') • 72'Ромеро Карлос•Милья Пере57' (Крал Алекс (57') •Грагера Хосе78' (Агуадо Альваро (78') •Лосано Поль57' (Кардона Ирвин (57') • 87'Велиз Алехо70' (Каррерас Жофре (70') •Пуадо Хавьер
19 августа. Стадион "Хосе Сорилья".
Бан пользователя