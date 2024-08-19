Мбаппе высказался после неудачного результата «Реала»

В стартовом туре чемпионата Испании «Реал» сыграл вничью в гостях у «Мальорки» - 1:1. После игры публикацию в социальных сетях сделал звёздный нападающий мадридской команды Килиан Мбаппе. Футболист сохраняет оптимизм после неудачного результата.

«Не очень хороший результат. Поднимаем головы и сосредотачиваемся на следующем матче. Хала Мадрид!» - написал Мбаппе.

Как известно, Килиан Мбаппе перебрался в «Реал» этим летом на правах свободного агента вскоре поле истечения срока контракта с «ПСЖ».

Следующий матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в воскресенье, 25 августа, - против «Вальядолида» на своём поле.