Мбаппе сделал подарок Надалю

Звёздный нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе после матча первого тура чемпионата Испании против «Мальорки» сделал подарок известному теннисисту Рафаэлю Надалю. В социальных сетях появилось видео, на котором Мбаппе достаёт из рюкзака футболку и дарит её Надалю.

Напомним, что матч стартового тура испанского чемпионата между «Мальоркой» и «Реалом» завершился вничью со счётом 1:1. В составе мадридской команды голом отметился бразильский нападающий Родриго.

Следующий матч испанской Ла Лиги «Реал» проведёт в воскресенье, 25 августа, - против «Вальядолида» на своём поле.