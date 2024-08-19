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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе сделал подарок Надалю

19 Августа 2024 • 16:51 Комментировать
Мальорка
1:1
Реал Мадрид

Звёздный нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе после матча первого тура чемпионата Испании против «Мальорки» сделал подарок известному теннисисту Рафаэлю Надалю. В социальных сетях появилось видео, на котором Мбаппе достаёт из рюкзака футболку и дарит её Надалю.

Напомним, что матч стартового тура испанского чемпионата между «Мальоркой» и «Реалом» завершился вничью со счётом 1:1. В составе мадридской команды голом отметился бразильский нападающий Родриго.

Следующий матч испанской Ла Лиги «Реал» проведёт в воскресенье, 25 августа, - против «Вальядолида» на своём поле.

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