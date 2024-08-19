«Барселона» предложила игрока клубу Роналду

Будущее полузащитника Илкая Гюндогана остаётся неопределённым, а потому обсуждаемым. Как стало известно 365Scores, «Барселона» предложила немецкого футболиста «Аль-Насру». Таким образом, в Саудовской Аравии 33-летний Гюндоган может стать одноклубником звёздного Криштиану Роналду.

В то же время отмечается, что сам Гюндоган хотел бы вернуться в «Манчестер Сити». Действующий контракт немецкого полузащитника с «Барселоной» рассчитан до середины 2025 года.

Ранее появлялась информация о том, что «Барселона» хочет расстаться с Илкаем Гюндоганом из-за его высокой заработной платы.