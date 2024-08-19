Беллингем отреагировал на ничью «Реала» на старте Ла Лиги

«Реал» не смог начать путь в новом чемпионате Испании с победы. В воскресенье вечером команда Карло Анчелотти сыграла вничью в гостях у «Мальорки» - 1:1. После игры звёздный полузащитник мадридской команды Джуд Беллингем сделал публикацию в социальных сетях.

«Это марафон, а не спринт», - написал Беллингем, давая понять, что впереди в испанской Ла Лиге ещё очень долгая турнирная дистанция.

Следующий матч Ла Лиги «Реал» проведёт в воскресенье, 25 августа. Команда Карло Анчелотти будет играть против «Вальядолида» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.