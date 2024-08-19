Ольмо усиленно тренируется в надежде дебютировать за «Барселону» в ближайшем матче

Новичок «Барселоны» Дани Ольмо хочет поскорее дебютировать в команде.

Чемпион Европы был приобретён каталонским клубом у «РБ Лейпцига» 9 августа, но, как это нередко случается, зарегистрировать полузащитника сразу «сине-гранатовые» не смогли. По данным Sport, Ольмо проводит усиленные тренировки – он уже достиг необходимых физических кондиций, чтобы играть. Испанец надеется принять участие в субботнем матче второго тура Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао, однако «Барселоне» предстоит поторопиться с регистрацией.

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