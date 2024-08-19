Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ольмо усиленно тренируется в надежде дебютировать за «Барселону» в ближайшем матче

19 Августа 2024 • 12:55 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
24.08 20:00

Новичок «Барселоны» Дани Ольмо хочет поскорее дебютировать в команде.

Чемпион Европы был приобретён каталонским клубом у «РБ Лейпцига» 9 августа, но, как это нередко случается, зарегистрировать полузащитника сразу «сине-гранатовые» не смогли. По данным Sport, Ольмо проводит усиленные тренировки – он уже достиг необходимых физических кондиций, чтобы играть. Испанец надеется принять участие в субботнем матче второго тура Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао, однако «Барселоне» предстоит поторопиться с регистрацией.

Команда Ханса-Дитера Флика начала новый розыгрыш чемпионата Испании с волевой победы над «Валенсией» (2:1).

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Дани Ольмо ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Августа
12:55
Ольмо усиленно тренируется в надежде дебютировать за «Барселону» в ближайшем матче
11:42
«Ньюкасл» запланировал трансфер дорогостоящего игрока «Барселоны»
10:49
«Барселона» назвала «Спортингу» стоимость Роке
10:24
«Барселона» близка к продаже Витора Роке – названы условия
06:05
«Барселона» определила трёх игроков, с которыми расстанется этим летом 1
03:13
Уокер выбрал между Ямалем, Мбаппе и Винисиусом 1
02:21
Будущее Гюндогана в «Барселоне» остаётся неопределённым
18 Августа
03:36
Инсайдер Романо назвал главных претендентов на Комана 1
03:14
Гюндоган может вернуться в «Манчестер Сити»
15 Августа
04:33
Стало известно, когда Ольмо сможет дебютировать за «Барселону»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАРСЕЛОНА АТЛЕТИК Б
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» объявил о новом трансфере В «Крыльях Советов» поставили точку в вопросе с Дзюбой Агент Роши: «Педро хочет в «Спартак» Юран может возглавить команду в РПЛ Месси выдвинул требование вандалам Гвардиола перечислил главных конкурентов «Манчестер Сити» в новом сезоне ​Кейн забил и повторил рекорд Лероя Сане «Спартак» отказался отпускать Мартинса Звёздный игрок «Барселоны» сообщил клубу о намерении уйти «Барселона» повторила собственный рекорд, выпустив трёх 17-летних игроков
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение
Спортивные новости
Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Плющев расскказал о своих предпочтениях в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
19.08.24 в 20:00
Вальядолид Вальядолид
Эспаньол Эспаньол
2.25 3.25 3.10
Видео
19.08.24 в 22:30
Вильярреал Вильярреал
Атлетико М Атлетико М
2.90 3.50 2.23
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Августа
12:55 · Испания. Ла Лига
Ольмо усиленно тренируется в надежде дебютировать за «Барселону» в ближайшем матче
12:11 · Россия. Премьер-лига
Эдуард Мор: «Уход Крооса - главная потеря «Реала»
12:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» вернётся за Субименди в январе слухи
11:51 · Италия. Серия А
Названы условия возможного перехода Омородиона в «Ювентус»
11:50 · Испания. Ла Лига
«Галактический провал»: пресса Барселоны наслаждается «разочарованием» Мадрида
11:42 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» запланировал трансфер дорогостоящего игрока «Барселоны»
10:58 · Испания. Ла Лига
В «Реале» недовольны судьёй: клуб готовит видеоотчёт с его ошибками в матче с «Мальоркой»
10:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» назвала «Спортингу» стоимость Роке
10:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» близка к продаже Витора Роке – названы условия
10:00 · Испания. Ла Лига
Герой Олимпиады Фермин Лопес возвращается в состав «Барселоны»
06:05 · Испания. Ла Лига
«Барселона» определила трёх игроков, с которыми расстанется этим летом 1
03:37 · Испания. Ла Лига
​Мадридский «Реал» не проигрывает уже 32 матча в чемпионате - это новый рекорд клуба 1
03:13 · Англия. Премьер-лига
Уокер выбрал между Ямалем, Мбаппе и Винисиусом 1
02:21 · Испания. Ла Лига
Будущее Гюндогана в «Барселоне» остаётся неопределённым
02:17 · Италия. Серия А
​Мората подтвердил, что расстался с супругой и это окончательно
02:12 · Испания. Ла Лига
Игрок «Мальорки» извинился перед Винисиусом
02:05 · Испания. Ла Лига
«Реал» может потерять Ферлана Менди на несколько матчей
01:45 · Испания. Ла Лига
«Реал» впервые при Анчелотти не выиграл в первом туре Ла Лиги
01:37 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, как будет использовать Мбаппе и Винисиуса 1
01:22 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал ничью «Реала» в матче с «Мальоркой» 1
00:44 · Испания. Ла Лига
«Реал» становился чемпионом всего в 5 из 20 случаев, когда стартовал в Ла Лиге с ничьей
18 Августа
23:44 · Испания. Ла Лига
Хулиан Альварес: «Гризманн написал мне, что я влюблюсь в болельщиков «Атлетико»
23:36 · Испания. Ла Лига
Родриго забил 700-й гол «Реала» при Анчелотти
22:01 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» неожиданно переиграл на выезде «Реал Сосьедад»
22:00 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 2
Все новости
Рекомендуем