«Галактический провал»: пресса Барселоны наслаждается «разочарованием» Мадрида

18 августа мадридский «Реал» неожиданно сыграл вничью с «Мальоркой» в первом туре чемпионата Испании. Встреча в Пальма де Майорке завершилась со счётом 1:1. На гол Родриго в первом тайме на 53-й минуте ответил Ведат Мурики.

Утром, 19 августа, в прессе Барселоны появились интересные заголовки газет, которые мы представляем вам.

Marca озаглавила утренний выпуск газеты: «Низкий уровень». На обложке изображён, конечно же Килиан Мбаппе. Другое испанское издание Mundo Deportivo поместило на заглавную страницу фотографию тройки Винисиус, Мбаппе и Родриго, подписав: «Щелчок по носу «сливочным». А вот издание Sport.es написало так: «Галактический провал на премьере». Разумеется, имелся в виду дебют Мбаппе в Ла Лиге.

«Реал» после первого тура отстаёт от «Барселоны» на два очка. Каталонцы смогли на выезде обыграть «Валенсию» со счётом 2:1.