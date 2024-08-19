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В «Реале» недовольны судьёй: клуб готовит видеоотчёт с его ошибками в матче с «Мальоркой»

19 Августа 2024 • 10:58 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вальядолид
25.08 18:00

В мадридском «Реале» разочарованы судейством в матче первого тура Ла Лиги против «Мальорки».

Команда Карло Анчелотти начала защиту чемпионского титула с ничьей – 1:1. В клубе считают, что одной из проблем был арбитр Сесар Сото Градо, не лучшим образом проделавший свою работу. По информации Diario AS, официальный канал «Реала» готовит видеоотчёт с эпизодами из матча с «Мальоркой», в которых рефери допустил ошибки.

Автором единственного гола «сливочных» стал Родриго, забивший на 13-й минуте. Вскоре после перерыва Ведат Мурики сравнял счёт. В концовке встречи прямую красную карточку получил защитник мадридцев Ферлан Менди.

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РЕАЛ МАДРИД ВАЛЬЯДОЛИД
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