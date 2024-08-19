«Барселона» назвала «Спортингу» стоимость Роке

«Барселона» и лиссабонский «Спортинг» продолжают вести переговоры по нападающему Витору Роке.

«Сине-гранатовые» решительно настроены продать бразильца до закрытия трансферного окна, но требуют 30 млн евро в виде гарантированных выплат – именно столько нужно, чтобы «отбить» стоимость покупки игрока у «Атлетико Паранаэнсе», сообщает Barca Universal со ссылкой на Relevo. «Спортинг» предлагает меньше – 20 млн евро плюс бонусы.

Если верить другим данным, Витор Роке был приобретён «Барселоной» и вовсе за 40 млн евро. Напомним, 19-летний форвард перебрался в каталонский клуб в январе текущего года.