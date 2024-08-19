«Барселона» близка к продаже Витора Роке – названы условия

Нападающий «Барселоны» Витор Роке готов продолжить карьеру в лиссабонском «Спортинге».

19-летний футболист уже дал добро на переход в ряды португальского гранда. Теперь дело за клубами – судьба сделки может решиться в ближайшее время. Согласно сведениям инсайдера Маттео Моретто, «Спортинг» заплатит за Роке порядка 20 млн евро плюс бонусы. Сторонам ещё предстоит урегулировать некоторые детали, переговоры продолжаются.

В начале текущего года «Барселона» купила Витора Роке у «Атлетико Паранаэнсе» за 40 млн евро. Таким образом, каталонский клуб понесёт значительный убыток, если договорённость со «Спортингом» на вышеприведённых условиях в итоге будет достигнута.