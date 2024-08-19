Герой Олимпиады Фермин Лопес возвращается в состав «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес близок к возвращению на поле после двух триумфальных турниров со сборной Испании.

В июле 21-летний футболист стал победителем Евро-2024, лишь однажды за турнир появившись на поле, а в августе помог Испании завоевать золото Олимпиады – там хавбек играл ключевую роль, отметившись шестью голами в шести встречах.

Как сообщает журналист Серхио Соле, во вторник Фермин Лопес вернётся к тренировкам с «Барселоной», а в субботу сможет сыграть против «Атлетика» Бильбао в матче второго тура Ла Лиги.

В прошлой кампании Лопес провёл 42 поединка за первую команду «сине-гранатовых», записав себе в актив 11 забитых мячей и один результативный пас.