«Барселона» определила трёх игроков, с которыми расстанется этим летом

В «Барселоне» планируют расстаться с рядом игроков для улучшения финансовой ситуации.

В список футболистов, с которыми руководство «сине-гранатовых» рассчитывает расстаться в первую очередь, попали центральные защитники Клеман Ленгле и Микаил Файе, а также нападающий Витор Роке, сообщает инсайдер Маттео Моретто. Сейчас в «Барселоне» активно работают над уходом всех троих до закрытия текущего трансферного окна. Каталонский гранд нуждается в сокращении затрат на зарплаты, чтобы получить возможность подписывать новых игроков.

В матче первого тура Ла Лиги «Барселона» обыграла на выезде «Валенсию» (2:1). В субботу команда Ханса-Дитера Флика сыграет на своём поле против «Атлетика» Бильбао.