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«Барселона» определила трёх игроков, с которыми расстанется этим летом

19 Августа 2024 • 06:05 Комментировать
Барселона
...
Атлетик Б
24.08 20:00

В «Барселоне» планируют расстаться с рядом игроков для улучшения финансовой ситуации.

В список футболистов, с которыми руководство «сине-гранатовых» рассчитывает расстаться в первую очередь, попали центральные защитники Клеман Ленгле и Микаил Файе, а также нападающий Витор Роке, сообщает инсайдер Маттео Моретто. Сейчас в «Барселоне» активно работают над уходом всех троих до закрытия текущего трансферного окна. Каталонский гранд нуждается в сокращении затрат на зарплаты, чтобы получить возможность подписывать новых игроков.

В матче первого тура Ла Лиги «Барселона» обыграла на выезде «Валенсию» (2:1). В субботу команда Ханса-Дитера Флика сыграет на своём поле против «Атлетика» Бильбао.

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