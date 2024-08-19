​Мадридский «Реал» не проигрывает уже 32 матча в чемпионате - это новый рекорд клуба

Мадридский «Реал» начал свои выступления в новом чемпионате с относительной неудачи на Мальорке - королевский клуб не сумел обыграть там местный клуб, матч закончился со счётом 1:1. Тем не менее, такой результат помог «Реалу» продлить свою рекордную серию - команда не проигрывает в чемпионате Испании уже 32 матча кряду.

Прежнее достижение равнялось тридцати матчам в сезоне 1989/1990, когда клубом руководил нидерландский специалист Лео Бенхаккер. В следующем туре чемпионата Испании «Реалу» предстоит сыграть с вернувшимся в высшую лигу испанского футбола «Вальядолидом».