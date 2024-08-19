Будущее Гюндогана в «Барселоне» остаётся неопределённым

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган – один из кандидатов на уход из клуба.

На днях в прессе распространились слухи о намерении немца сменить обстановку, пока открыто трансферное окно. Эту информацию не подтвердил рулевой «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик, однако будущее 33-летнего хавбека по-прежнему считается неопределённым. Как сообщает журналистка Хелена Кондис, уход Гюндогана вполне возможен – такой сценарий сейчас не исключает ни руководство клуба, ни сам игрок. Источник утверждает, что в конечном итоге, скорее всего, стороны примут решение о расставании.

Илкай Гюндоган проводит в «Барселоне» второй сезон. Он пополнил ряды каталонцев прошлым летом, перебравшись из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.