Игрок «Мальорки» извинился перед Винисиусом

Правый защитник «Мальорки» Пабло Маффео принёс извинения нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору.

В концовке первого тайма 27-летний испанец грубо сфолил против бразильца, за что получил жёлтую карточку. Очевидно, «сливочные» считали, что Маффео следовало удалить.

«Я извинился перед Винисиусом за тот фол. Это заслуженная жёлтая карточка, я её принял, но я не бил его сильно.

У меня нет никаких проблем с Винисиусом, всё в порядке. Мне говорили, что он хороший парень, и я верю в это», – передаёт Madrid Zone слова футболиста «Мальорки».

Поединок первого тура Ла Лиги завершился со счётом 1:1. Автором гола в составе «Реала» стал Родриго, за «Мальорку» же забил Ведат Мурики.