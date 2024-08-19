«Реал» может потерять Ферлана Менди на несколько матчей

Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди был удалён с поля в поединке с «Мальоркой».

Встреча первого тура Ла Лиги завершилась ничьей – 1:1. В концовке матча Менди получил прямую красную карточку. По сообщениям Madrid Xtra, за грубую игру француза могут дисквалифицировать более чем на один поединок. Итоговое решение будет принято позднее.

Ферлан Менди точно пропустит встречу с «Вальядолидом», которая пройдёт 25 августа в рамках второго тура чемпионата Испании.

Напомним, в прошлом сезоне мадридский «Реал» стал победителем Ла Лиги, на десять очков опередив финишировавшую второй «Барселону».