«Реал» впервые при Анчелотти не выиграл в первом туре Ла Лиги

Мадридский «Реал» не лучшим образом начал выступление в новом розыгрыше Ла Лиги.

Столичный гранд считается явным фаворитом в борьбе за чемпионство, однако первая игра показала, что у «сливочных» не всё безупречно. Гола Родриго, забитого на 13-й минуте, не хватило для победы в выездной встрече с «Мальоркой» (1:1). Как отмечает Relevo, это первый случай, когда «Реал» не смог выиграть в поединке первого тура под руководством Карло Анчелотти.

Итальянский специалист вернулся в «королевский клуб» в 2021 году. В свой первый приход он возглавлял команду с 2013 по 2015 год.

25 августа «Реал» примет в родных стенах «Вальядолид» в матче второго тура чемпионата Испании.