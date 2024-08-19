Анчелотти рассказал, как будет использовать Мбаппе и Винисиуса

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился тактическими соображениями после ничьей в матче первого тура Ла Лиги против «Мальорки» (1:1).

Автором единственного гола действующих чемпионов Испании стал Родриго, поразивший ворота на 13-й минуте. В начале второго тайма «Мальорка» ответила точным ударом Ведата Мурики.

Звёздный новичок «сливочных» не смог отметиться результативными действиями в своём дебютном матче в Ла Лиге. После завершения встречи журналисты спросили у Анчелотти о возможных тактических переменах в атаке.

«Позиции Мбаппе и Винисиуса? Только один из них будет играть на фланге», – цитирует Madrid Xtra итальянского специалиста. Таким образом, наставник подтвердил, что на позиции центрфорварда и дальше будет выходить кто-то из двух упомянутых звёзд.