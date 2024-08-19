Анчелотти прокомментировал ничью «Реала» в матче с «Мальоркой»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об исходе матча первого тура Ла Лиги против «Мальорки» (1:1).

«Сливочные» повели на 13-й минуте усилиями Родриго, но победой удачное начало встречи не увенчалось – во втором тайме хозяева поля сравняли счёт и смогли отнять очки у действующих чемпионов.

«Я недоволен, мы могли сыграть гораздо лучше. Нам не хватило настроя. Эта игра может многому нас научить, поскольку в ней мы увидели, где у нас могут возникать проблемы. Нам нужно исправляться.

Нам не хватало баланса. Мы должны были лучше действовать в защите», – цитирует Madrid Xtra Карло Анчелотти.