«Реал» становился чемпионом всего в 5 из 20 случаев, когда стартовал в Ла Лиге с ничьей

Мадридский «Реал» начал защиту чемпионского титула Ла Лиги с ничьей в матче против «Мальорки» (1:1).

Команда Карло Анчелотти повела в счёте на 13-й минуте выездного поединка благодаря голу Родриго. Хозяева отыгрались на 53-й – отличился Ведат Мурики. Дальнейшие попытки действующих чемпионов вскрыть оборону соперников к успеху не привели.

«Реал» в 20-й раз в истории начал выступление в Ла Лиге с ничьей. По данным MisterChip, при таком старте «сливочные» завершали кампанию первыми лишь в пяти случаях (последний датирован сезоном-2006/07).

В матче второго тура «Реал» примет на своём поле «Вальядолид». Встреча состоится 25 августа.