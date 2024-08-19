«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги

«Мальорка» и «Реал» сошлись в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч первого тура Ла Лиги состоялся 18 августа на стадионе «Сон Муа».

Посреди недели «Реал» начал официальный сезон, явив миру невероятный состав атакующей группы: Мбаппе, Винисиус, Родриго, Беллингем. Особого блеска в игре против «Аталанты» не было, но на классе они добыли первый трофей для «королей». Сколько их ещё будет в этом сезоне, неизвестно, но известно, что «Реал» будет фаворитом всех турниров. А пока нужно было стартовать в Ла Лиге, защищать чемпионский титул.

На защиту этого самого чемпионского титула вышли все те же, кто посреди недели забирал Суперкубок УЕФА, Анчелотти ни одного изменения не сделал. Начали звёзды «Реала» стандартно – позволили Куртуа спасти команду. Саму Кошта с правого края сместился в центр, сопротивления не встретил и мощно пробил – Тибо из-под перекладины мяч достал. Красивый сейв есть, теперь пора и забивать. Решили форварды «Реала».

Мбаппе, Винисиус и Родриго устроили карусель с передачей пяткой, в завершении последний пробрался в штрафную площадь и кручённым ударом отправил мяч под правую штангу – 0:1. В середине тайма мог забивать Мбаппе, выскочивший на прострел Винисиуса, однако по воротам Килиан не попал. Был ещё подобный момент по занавес тайма, тогда роста не хватило Мбаппе, чтобы замкнуть кросс Винисиуса и поразить пустой уже угол ворот.

Постепенно «Реал» ослаблял хватку, отдавал инициативу. А «Мальорка» очень смело начала второй тайм и была вознаграждена на угловом ударе. Дани Родригес закрутил мяч на дальний от себя угол вратарской, где всех перепрыгнул и точно пробил Ведат Мурики – 1:1. Равный счёт постепенно начал действовать на команды. «Мальорка» прижалась к воротам, «Реал» стал давить.

Мбаппе на любимом левом фланге разобрался, убрал опекуна, пробил рикошетом от другого, но Грейфа переиграть не сумел. Через десять минут француза уже вывели на угол вратарской площади, откуда он сильно пробил. Грейф опять справился, ногой парировав угрозу. На дальнем углу вроде бы должен был караулить отскок Родриго, но его опередил защитник «Мальорки». Со средней дистанции плотно приложился Модрич – точно в Грейфа.

Так и не случилось толковых атак у «Реала» в концовке, а «Мальорка» умудрилась ещё ужалить в контрвыпадах, но Антонио Санчес дважды не попал в створ из отличных позиций. На последних секундах Ферлан Менди получил глупейшую красную карточку, шипами почесав ногу сопернику.

Счёт так и не изменился, «Реал» и «Мальорка» сыграли вничью в первом туре Ла Лиги.