Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги

19 Августа 2024 • 00:30 Комментировать (11)
Мальорка
1:1
Реал Мадрид
окончен

«Мальорка» и «Реал» сошлись в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч первого тура Ла Лиги состоялся 18 августа на стадионе «Сон Муа».

Протокол игры  
Мальорка1:1Реал Мадрид
  13'Родриго (0:1)
(1:1) Мурики Ведат53'  
Грейф ДоминикМаффео Пабло  45'Вальент МартинРаильо АнтониоМохика ХоанСаму КоштаМаскарель ОмарАсано Такума 72' (Ларин Кайл ( 72') Дардер Серхи 72' (Ману Морланес ( 72') Родригес Даниэль I 67' (Санчес Антонио ( 67') Мурики Ведат
Запасные: Морей МатеуЛуна ДаниэльЛато ТониДоменек МаркКопете ХосеРикельме ЛеонардоВан дер Хейден СибеПратс АбдонКуэльяр Иван
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль 88' (Васкес Лукас ( 88') Милитао ЭдерРюдигер АнтониоМенди ФерланТчуамени Орельен 63' (Модрич Лука ( 63') Вальверде ФедерикоБеллингем Джуд 88' (Гюлер Арда ( 88') РодригоМбаппе КилианВинисиус Жуниор 88' (Диас Браим ( 88')
Запасные: Гонсалес ФранЭндрик IIЯкобо РамонСебальос ДаниЛунин АндрейГарсия Франсиско IIIВальехо Хесус
18 августа. Стадион "Эстади Майорка Сон Муа".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
400 $Получить

 

Посреди недели «Реал» начал официальный сезон, явив миру невероятный состав атакующей группы: Мбаппе, Винисиус, Родриго, Беллингем. Особого блеска в игре против «Аталанты» не было, но на классе они добыли первый трофей для «королей». Сколько их ещё будет в этом сезоне, неизвестно, но известно, что «Реал» будет фаворитом всех турниров. А пока нужно было стартовать в Ла Лиге, защищать чемпионский титул.

На защиту этого самого чемпионского титула вышли все те же, кто посреди недели забирал Суперкубок УЕФА, Анчелотти ни одного изменения не сделал. Начали звёзды «Реала» стандартно – позволили Куртуа спасти команду. Саму Кошта с правого края сместился в центр, сопротивления не встретил и мощно пробил – Тибо из-под перекладины мяч достал. Красивый сейв есть, теперь пора и забивать. Решили форварды «Реала».

Мбаппе, Винисиус и Родриго устроили карусель с передачей пяткой, в завершении последний пробрался в штрафную площадь и кручённым ударом отправил мяч под правую штангу – 0:1. В середине тайма мог забивать Мбаппе, выскочивший на прострел Винисиуса, однако по воротам Килиан не попал. Был ещё подобный момент по занавес тайма, тогда роста не хватило Мбаппе, чтобы замкнуть кросс Винисиуса и поразить пустой уже угол ворот.

Постепенно «Реал» ослаблял хватку, отдавал инициативу. А «Мальорка» очень смело начала второй тайм и была вознаграждена на угловом ударе. Дани Родригес закрутил мяч на дальний от себя угол вратарской, где всех перепрыгнул и точно пробил Ведат Мурики – 1:1. Равный счёт постепенно начал действовать на команды. «Мальорка» прижалась к воротам, «Реал» стал давить.

Мбаппе на любимом левом фланге разобрался, убрал опекуна, пробил рикошетом от другого, но Грейфа переиграть не сумел. Через десять минут француза уже вывели на угол вратарской площади, откуда он сильно пробил. Грейф опять справился, ногой парировав угрозу. На дальнем углу вроде бы должен был караулить отскок Родриго, но его опередил защитник «Мальорки». Со средней дистанции плотно приложился Модрич – точно в Грейфа.

Так и не случилось толковых атак у «Реала» в концовке, а «Мальорка» умудрилась ещё ужалить в контрвыпадах, но Антонио Санчес дважды не попал в створ из отличных позиций. На последних секундах Ферлан Менди получил глупейшую красную карточку, шипами почесав ногу сопернику.

Счёт так и не изменился, «Реал» и «Мальорка» сыграли вничью в первом туре Ла Лиги.

👍 3
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 4
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Мальорка

Новости по матчу

Сегодня, 19 Августа
00:44
«Реал» становился чемпионом всего в 5 из 20 случаев, когда стартовал в Ла Лиге с ничьей
18 Августа
23:36
Родриго забил 700-й гол «Реала» при Анчелотти
22:00
«Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 2
20:51
Мбаппе попал в стартовый состав «Реала» на матч первого тура Ла Лиги
13:29
Анчелотти: «Барселона» и «Атлетико» стали сильнее»
13:15
Анчелотти ответил, может ли «Реал» выиграть семь трофеев в сезоне 1
04:18
В «Реале» приняли решение по звёздам, которых хотят видеть в Саудовской Аравии
03:58
Кейлор Навас: «Достижения Роналду – это не случайность» 1
02:33
Мальорка - Реал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:23
Точный прогноз и ставка на матч Мальорка – Реал Мадрид чемпионата Испании – 18 августа 2024
00:25
Алаба рассказал, как приветствовал Мбаппе в «Реале»
00:05
Прогноз на точный счёт матча Мальорка — Реал Мадрид Ла Лиги — 18 августа 2024
17 Августа
22:52
В «Реале» удивлены Милитао
19:28
«Мальорка» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle
13:47
Анчелотти рассказал, как проходит адаптация Мбаппе
13:41
Анчелотти: «Позиция Беллингема не изменится в новом сезоне»
13:37
Анчелотти: «Мы скучаем по Кроосу»
13:29
Анчелотти: «Нам не нужен новый центральный защитник, Алаба скоро возвращается»
16 Августа
02:17
В «Реале» определились с планами на Родриго
15 Августа
23:59
В «Реале» считают, что на рынке нет игроков, способных усилить команду Анчелотти
21:39
Родриго может покинуть «Реал» в 2025 году
19:44
Появилась информация о будущем Флорентино Переса в «Реале»
19:31
Полузащитник «Реала» уйдёт в другой клуб Ла Лиги
03:44
Анчелотти: «Для «Реала» трансферный рынок закрыт»
14 Августа
14:25
Камавинга пропустит 6-7 недель из-за травмы
03:20
Винисиус не переедет в Саудовскую Аравию
13 Августа
21:44
Анчелотти ответил, будет ли Мбаппе бить пенальти
21:25
Анчелотти рассказал, как «Реалу» заменить Крооса
21:13
Анчелотти: «Лунин — важная часть «Реала»
20:53
Анчелотти отреагировал на информацию о возможном переезде Винисиуса в Саудовскую Аравию
20:11
Анчелотти продолжает видеть в Модриче лидера
13:45
Пеллегрини: «Соперники «Реала» всегда признают их величие»
09:29
Себальос хочет покинуть «Реал», но клуб не получал по нему никаких предложений
01:29
Анчелотти – второй в рейтинге лучших тренеров мира от известного канала, Клопп – третий 3
12 Августа
23:09
Клуб из Саудовской Аравии сделает предложение по Винисиусу в ближайшие дни – названа сумма
15:47
Саудовский клуб готов выложить 1 миллиард евро за Винисиуса 4
01:13
Звёздный игрок «Реала» отклонил невероятное предложение из Саудовской Аравии
00:47
«Барселона» может перехватить звёздную трансферную цель «Реала» 1
11 Августа
23:53
Оуэн – о будущем Трента в «Ливерпуле»: «Только «Реал» может заставить его уйти»
23:03
«Реал» нашёл нового защитника в Бразилии
09 Августа
23:18
Юный талант из «Реала» выбыл на 6-7 месяцев из-за тяжёлой травмы
08:12
Родриго принял окончательное решение по будущему в «Реале»
07:02
Эндрик оценил Беллингема выше Неймара – это высмеял игрок «Барселоны» 12
05:40
Рамос отреагировал на решение Пепе завершить карьеру
05:13
Гюндоган поделился мнением о Гюлере
01:02
В «Реале» положительно отзываются о поведении Мбаппе
08 Августа
21:47
«Реал» готовит предложение по Ромеро
19:19
Пепе — о «Реале»: «Это было нечто особенное»
15:31
Дани Фернандес: В «Реале» любовался действиями Модрича
07 Августа
06:52
Анчелотти: «Тчуамени не будет играть в защите»
06:08
Себальос дал ответ на вопрос о будущем в «Реале» 1
05:26
Анчелотти ответил, почему Гюлер и Эндрик пропустили матч с «Челси»
04:49
Браим Диас высказался о конкуренции с Мбаппе и Эндриком в «Реале»
04:15
«Челси» снова проиграл в предсезонном матче – на этот раз «Реалу»
01:00
Винисиус и Родриго выйдут в основе «Реала» в матче с «Челси»
06 Августа
14:14
Стало известно, кто будет первым пенальтистом «Реала» 1
04:45
Эндрик назвал топ-5 претендентов на «Золотой мяч» 9
03:58
«Тоттенхэм» запросил у «Реала» невероятную сумму за Ромеро 2
03:25
Мареска ответил на высказывание Анчелотти про «Челси»
03:08
Кроос назвал сходства Роналду и Модрича
01:49
«Реал» пытался подписать звезду сборной Аргентины
01:34
Эндрик и Гюлер досрочно покинули тренировку «Реала» 3
00:01
Кроос: «Возможно, я бы получил «Золотой мяч», если бы Германия выиграла Евро»
05 Августа
23:04
Кроос поделился мнением о Роналду
22:54
Кроос рассказал, какая футбольная работа его привлекает
03:23
Анчелотти рассказал, как Винисиус подставил Беллингема 1
00:56
Вингер сборной Англии Гордон назвал лучшего футболиста, с которым ему доводилось играть
04 Августа
22:26
«Реал» расстанется с восходящей звездой
03 Августа
22:26
В «Реале» поражены Гюлером 2
29 Июля
03:37
Эндрик: «Очень благодарен Винисиусу, Родриго и Милитао за поддержку»
03:22
«Реал» намерен подписать сразу двух звёздных защитников в 2025 году 2
02:30
В «Реале» не хотят, чтобы Эндрик повторил судьбу Роке в «Барселоне»
00:58
Кроос рассказал, какое игровое качество Гюлера его восхищает
28 Июля
23:42
Кроос: «Сейчас мало таких игроков, как Гюлер»
27 Июля
23:07
Инсайдер Романо ответил, может ли кто-то покинуть «Реал» 1
04:00
Браим Диас назвал своих лучших друзей в «Реале»
02:50
Браим Диас: «Мбаппе очень быстро адаптируется в «Реале»
02:09
Куртуа рассказал, как на «Реал» повлияет приход Мбаппе 1
00:12
«Реал» не договорился с Дэвисом
26 Июля
16:21
В «Реале» переживают из-за ситуации с Алабой
06:04
Агент Бастони назвал два топ-клуба, которые хотели подписать игрока
05:16
Анчелотти сыграл ключевую роль в сделке по новому контракту Менди с «Реалом»
24 Июля
23:35
Хуммельс не подходит «Реалу»
23:01
В «Реале» считают, что центр обороны команды полностью укомплектован и без трансферов
21:56
В «Баварии» опасаются ухода Киммиха в «Реал»
02:00
Эндрик: «В Мадриде мне нравится всё»
00:26
Александер-Арнольд назвал свой любимый стадион вне Англии
23 Июля
02:54
Александер-Арнольд: «Беллингем поможет сборной Англии выигрывать турниры»
22 Июля
02:37
Бензема: «Игроки приходят и уходят, но «Реал» всегда будет лучшим в мире»
02:15
Роналдо рассказал, что думает о новичке «Реала» Эндрике
01:54
Бензема: «Я знал, что Мбаппе окажется в «Реале»
01:05
Бензема: «Винисиус заслужил «Золотой мяч»
00:26
Хави пытался переманить Эндрика в «Барселону», но игрок выбрал «Реал»
21 Июля
23:53
Новичок «Реала» Эндрик: «Мне не нужен психолог»
23:02
«Реал» может не подписать ни одного игрока до закрытия трансферного окна
03:09
Контракт Эндрика с «Реалом» официально вступил в силу – игроку исполнилось 18 лет
20 Июля
05:08
Стало известно, как приход Мбаппе повлияет на позицию Беллингема
04:03
Видаль назвал десятку лучших клубов 2024 года: «Бавария» – третья, «Барселона» – четвёртая
03:04
В «Реале» определились с планами по новому центральному защитнику 1
19 Июля
06:14
Йоро – самый дорогой игрок не старше 18 лет в истории, он обошёл бразильцев из «Реала»
01:44
«Реал» намерен продлить контракты ещё двух важных игроков
01:12
Романо: «Беллингем и Трент обсуждают «Реал»
18 Июля
23:26
Стало известно, как сорвался переход Йоро в «Реал»
17 Июля
05:51
Вальехо принял решение по будущему в «Реале»
05:26
«Реал» может сделать Мастантуоно самым дорогим игроком в истории аргентинского футбола
04:48
Беллингем прокомментировал приветственный пост Мбаппе
04:04
Мбаппе отказался от операции
03:12
«Реал» потеряет Беллингема на два-три месяца
02:07
«Барселона» видит в Нико Уильямсе своего Мбаппе
16 Июля
22:53
Стало известно, сколько «Реал» предложил за Йоро
05:54
Йоро не хочет в «Манчестер Юнайтед» – его интересуют только два клуба 2
02:25
Стало известно, какая посещаемость ожидается на презентации Мбаппе в «Реале»
15 Июля
03:48
Озил рассказал, из-за кого перешёл в «Реал» в 2010 году
03:03
Озил назвал лучший период в своей карьере
14 Июля
03:23
Эндрик: «С Мбаппе «Реал» будет похож на команду из видеоигры» 2
00:15
Фитнес-тренер «Реала» будет готовить Мбаппе по программе Роналду 1
13 Июля
22:44
В «Реале» приняли решение по замене Кроосу
02:17
Ямаль рассказал, звал ли его Карвахаль в «Реал»
01:40
«Реал» не станет платить 50 млн евро за Йоро
01:02
Агуэро рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»
12 Июля
22:48
Глава Ла Лиги: «Европейский футбол отвергает идеи Переса, но он этого не видит»
11 Июля
02:46
Экс-кандидат на пост президента «Барселоны»: «Я бы не променял Ямаля на Мбаппе» 2
02:38
«Реал» выдвинул условие Йоро, которого хочет перехватить «Манчестер Юнайтед»
09 Июля
23:45
Экс-игрок сборной Англии: «Мбаппе придётся переучиваться в «Реале»
08 Июля
02:21
«Реал» может подписать Дэвиса и сохранить Менди
01:34
Начо собрал идеального футболиста, назвав Месси, Роналду, Мбаппе и себя
07 Июля
23:40
Эндрик: «Мои мысли уже связаны с «Реалом»
23:23
«Бавария» близка к потере важного игрока
22:59
Французский вундеркинд «одержим» идеей перехода в «Реал», переговоры продолжаются
04 Июля
04:13
Романо: «Реал» не отказался от подписания Дэвиса»
00:30
Йоро вынуждает «Лилль» продать его в «Реал»
03 Июля
23:28
«Реал» продлил контракты двух важных сотрудников из тренерского штаба Анчелотти
02 Июля
04:11
Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии 3
01:09
Стало известно, в какой клуб хочет перейти Рабио 1
01 Июля
01:12
Кроос официально перестал считаться игроком «Реала»
29 Июня
00:27
Карвахаль обратился к Хоселу, покинувшему «Реал»
28 Июня
06:48
Фермин Лопес: «Барселона» не боится Мбаппе»
05:41
Начо: «Мне хотелось сыграть с Мбаппе в «Реале»
01:12
Карвахаль признался, что понимает решение Хоселу уйти из «Реала» 1
00:50
Карвахаль: «Думаю, я лучший правый защитник в мире» 1
27 Июня
22:37
«Реал» заинтересовался защитником сборной Италии
26 Июня
04:50
Две восходящие звезды приняли решение перейти в «Реал»
01:43
Анчелотти обратился к Начо, решившему уйти из «Реала»
24 Июня
22:45
«Лилль» снизит требования по Йоро, на которого претендует «Реал»
23 Июня
04:10
Родриго: «Я готов играть на любой позиции»
02:32
Родриго рассказал, что думает об игре с Мбаппе
00:46
Родриго назвал своего товарища по «Реалу» лучшим игроком в мире
22 Июня
05:08
Потенциальный новичок «Реала» Йоро сравнил Ямаля и Гюлера
04:41
Аль-Хелаифи лично попробует убедить Йоро перейти в «ПСЖ» вместо «Реала»
03:46
Эндрик: «Реал» – самый большой клуб в мире, а не один из»
20 Июня
01:10
«Реал» договорился с восходящей звездой
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии (11) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
CELTIC FROST
19 Августа 2024 в 01:11
В концовке Реал откровенно отскочил. Меньше надо было пижонить в первом тайме)
Ответить
halo124
19 Августа 2024 в 01:01
Реалу нужно как-то скомпоновать эту атакующую троицу, если Родриго это чистый вингер, то вини это больше чем вингер, который любит занимать побольше пространства, а Есть еще Мбаппе который любит смещаться в левый фланг и тем самым мешая вини, вообщем вообще не понятно что будет
Ответить
Alex1972
19 Августа 2024 в 00:43
Сииу!.. 🤭🤣
Ответить
CELTIC FROST
19 Августа 2024 в 01:10
Гадишь на двух порталах сразу, да еще и минусуешь, недоГеша?))
Ответить
CELTIC FROST
19 Августа 2024 в 01:15
ч м о
Ответить
SpsGod1
19 Августа 2024 в 00:40
Выстрадали матч, выстрадали эту ничью.
Повезло что не с поражением закончили, будь посильнее ребята в напах у соперника 2-3 могли еще пропустить.
Начало было спокойное, вот как пропустили сразу началась какая-то не нужная суета, Вини много непонятных движений делал, тоже самое Мбаппе.

Не хватает созидающего в центра(Камавинга) и пока выглядит так что Вини и Мбаппе на одном фланге - проблема. Мбаппе справа никакой, а слева тесновато. Каждый раз когда мяч уводят вправо там никого из тех кто б мог напрячь оборону, только навесы Карвахаля и пас назад/центр и все.

В целом пока ничего страшного, первый матч всего, но глобально интересно будет ли работать схема где Вини с Мбаппе будут играть слева или придется что-то менять.
Ответить
Sergey999
19 Августа 2024 в 00:35
Ну что ж...очень невнятная игра от Реала. Надеемся дальше наберут ход.
Ответить
gresnik
19 Августа 2024 в 00:34
позорная игра и нечего больше добавить..(Рюддигер почему то подумал,что он нападающий и плеймейкер, 6 раз обрезался в передачах...мдааа....какие то Эксперименты!
Ответить
Sergey999
19 Августа 2024 в 00:40
Не удивлюсь если сезон провальный будет
Ответить
cAspEr
19 Августа 2024 в 00:33
Судя по статистике Мальорка даже выйграть могла...
Ответить
Sergey999
19 Августа 2024 в 00:34
Вполне. Моменты были
Ответить
Станкович поставил крест на игроке в «Спартаке» «Спартак» объявил о новом трансфере В «Крыльях Советов» поставили точку в вопросе с Дзюбой Дзюба нашёл клуб в России, «Реал» купит новую звезду, а в «Барселоне» новый скандал – в главных слухах недели Агент Роши: «Педро хочет в «Спартак» В «Реале» определились с планами на Родриго Юран может возглавить команду в РПЛ ​Кейн забил и повторил рекорд Лероя Сане «Спартак» отказался отпускать Мартинса Топ-5 самых дорогих трансферов лета в АПЛ
У Мбаппе сразу гол и трофей: «Реал» разобрался с «Аталантой», выиграв Суперкубок УЕФА В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей «Реал» или «Барселона»: у кого больше шансов стать чемпионом Испании-2024/25 «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Денисов опозорил сам себя, запретив своим игрокам смотреть РПЛ, где провёл всю карьеру В Англии нет топ-тренеров: отсутствие титулов сборной – не случайность Криштиану Роналду сделал заявление перед началом сезона В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией»
Спортивные новости
Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Мирра Андреева в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Цинциннати Плющев высказался о возможном пополнении КХЛ командой из Сербии Плющев расскказал о своих предпочтениях в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Райо Вальекано Райо Вальекано
1
2
1.51 3.80 6.60
Видео
Окончен
Мальорка Мальорка
Реал Мадрид Реал Мадрид
1
1
5.00 3.85 1.61
Видео
19.08.24 в 20:00
Вальядолид Вальядолид
Эспаньол Эспаньол
2.25 3.25 3.10
Видео
19.08.24 в 22:30
Вильярреал Вильярреал
Атлетико М Атлетико М
2.90 3.50 2.23
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Августа
00:44 · Испания. Ла Лига
«Реал» становился чемпионом всего в 5 из 20 случаев, когда стартовал в Ла Лиге с ничьей
18 Августа
23:44 · Испания. Ла Лига
Хулиан Альварес: «Гризманн написал мне, что я влюблюсь в болельщиков «Атлетико»
23:36 · Испания. Ла Лига
Родриго забил 700-й гол «Реала» при Анчелотти
22:01 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» неожиданно переиграл на выезде «Реал Сосьедад»
22:00 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 2
20:51 · Испания. Ла Лига
Мбаппе попал в стартовый состав «Реала» на матч первого тура Ла Лиги
14:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» не продал игрока за 100 млн евро слухи
14:51 · Испания. Ла Лига
Названа главная причина желания «Барселоны» продать Гюндогана
13:41 · Испания. Ла Лига
Лапорт надеется оказаться в «Реале» 1 слухи
13:29 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Барселона» и «Атлетико» стали сильнее»
13:15 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил, может ли «Реал» выиграть семь трофеев в сезоне 1
11:32 · Германия. Бундеслига
Мбаппе, Левандовски, «Байер» – кто попал в заголовки иностранных спортивных СМИ
04:18 · Испания. Ла Лига
В «Реале» приняли решение по звёздам, которых хотят видеть в Саудовской Аравии
04:06 · Испания. Ла Лига
Кубарси сравнил Флика и Хави
03:58 · Испания. Ла Лига
Кейлор Навас: «Достижения Роналду – это не случайность» 1
03:36 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо назвал главных претендентов на Комана 1
03:29 · Испания. Ла Лига
Флик ответил на вопрос о «стареющем» Левандовски 1
03:14 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган может вернуться в «Манчестер Сити» слухи
02:55 · Испания. Ла Лига
​Педри провёл свой сотый матч в Ла Лиге
01:48 · Испания. Ла Лига
Болельщики «Валенсии» аплодировали Ямалю – Флик дал комментарий 1
01:37 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо назвал предполагаемую стоимость трансфера Фелиша в «Челси»
01:25 · Испания. Ла Лига
Флик отреагировал на информацию об уходе Гюндогана из «Барселоны»
01:18 · Испания. Ла Лига
Флик оценил игру «Барселоны» в своём дебютном матче
00:55 · Испания. Ла Лига
Левандовски прокомментировал свой дубль в матче первого тура Ла Лиги
00:25 · Испания. Ла Лига
Алаба рассказал, как приветствовал Мбаппе в «Реале»
Все новости
Рекомендуем