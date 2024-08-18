Хулиан Альварес: «Гризманн написал мне, что я влюблюсь в болельщиков «Атлетико»

Новичок мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес вспомнил, как принимал решение о переходе в клуб.

Неделю назад «матрасники» официально объявили о подписании аргентинского нападающего, перешедшего из «Манчестер Сити». Стоимость трансфера составила 75 млн евро, но с учётом бонусов может достичь 95 млн.

«Я поговорил с некоторыми аргентинскими игроками [перед переходом], а Антуан Гризманн написал мне, что я влюблюсь в болельщиков «Атлетико». В этом клубе есть нечто такое, что нужно почувствовать, чтобы понять всё самому. Своими сообщениями они [игроки «Атлетико» ]пытались ещё больше заинтриговать меня», – приводят испанские СМИ слова 24-летнего форварда.