Родриго забил 700-й гол «Реала» при Анчелотти

Мадридский «Реал» преодолел отметку в 700 забитых голов под руководством Карло Анчелотти.

Автором 700-го мяча стал Родриго, поразивший ворота «Мальорки» на 13-й минуте матча первого тура нового розыгрыша Ла Лиги. Минимальное преимущество мадридцев сохранилось на табло до перерыва.

Карло Анчелотти возглавляет «Реал» с лета 2021 года. В свой первый приход в клуб итальянский специалист занимал должность во главе столичного коллектива с 2013 по 2015 год.

Недавно Анчелотти повторил рекорд по завоёванным трофеям у руля «Реала» – 14. В матче Суперкубка Европы команда обыграла «Аталанту» (2:0).

На сайте LiveResult доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Мальорка» – «Реал».