Мбаппе попал в стартовый состав «Реала» на матч первого тура Ла Лиги

Стал известен состав мадридского «Реала» на матч первого тура чемпионата Испании. Столичный клуб на выезде сыграет против «Мальорки». Нападающий Килиан Мбаппе выйдет на поле с первых минут.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Родриго, Винисиус, Мбаппе.

Напомним, что подопечные Карло Анчелотти в минувшую среду, 14 августа, выиграли Суперкубок УЕФА, оказавшись сильнее итальянской «Аталанты» (2:0).

Свисток о начале поединка между «Мальоркой» и «Реалом» прозвучит в 22:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте LiveResult.ru.