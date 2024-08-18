В «Реал» поступало крупное предложение. Неназванный клуб из Саудовской Аравии предлагал более 100 миллионов евро за защитника Эдера Милитао. Как сообщает UOL Esporte, «сливочные» это предложение отклонили.

Милитао пропустил большую часть прошлого сезона из-за серьёзной травмы. Тем не менее, в «Реале» по-прежнему считают 26-летнего футболиста ключевым игроком команды.

Ранее в прессе писали о том, что саудовский клуб может купить у «Реала» Винисиуса Жуниора за 1 миллиард евро.

В воскресенье «Реал» в стартовом туре чемпионата Испании сыграет против «Мальорки». Не пропустите текстовую трансляцию.