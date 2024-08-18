Названа главная причина желания «Барселоны» продать Гюндогана

Полузащитник Илкай Гюндоган пропустил субботний матч против «Валенсии» в качестве меры предосторожности. При этом немецкий футболист может покинуть «Барселону» до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщает Marca, «Барселона» готова расстаться с Гюндоганом. Главная причина – высокая зарплата немца. Сезонный оклад хавбека составляет 15 миллионов евро, и если вычеркнуть эту сумму из ведомости, то можно будет без проблем зарегистрировать Дани Ольмо.

Второй момент заключается в том, что Илкай Гюндоган уже будет не таким важным игроком центра поля. После приезда Дани Ольмо немец будет получать меньше игрового времени.

В то же время отмечается, что сам 33-летний Гюндоган настроен выполнить контракт, рассчитанный до середины 2025 года.