Защитник Эмерик Лапорт из «Аль-Насра» стремится покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Европу. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, 30-летний Лапорт не теряет надежды на трансфер в мадридский «Реал».

Карло Анчелотти на днях говорил, что состав «Реала» закрыт, и что новый центральный защитник команде не нужен. Однако в клубе всё же изучают рынок в поисках возможности усиления оборонительной линии, отмечает источник. Словом, вероятность трансфера Лапорта в стан «сливочных» существует.

Ранее в Европе Эмерик Лапорт поиграл за «Атлетик» из Бильбао и «Манчестер Сити».