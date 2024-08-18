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Лапорт надеется оказаться в «Реале» слухи

18 Августа 2024 • 13:41 Комментировать

Защитник Эмерик Лапорт из «Аль-Насра» стремится покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Европу. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, 30-летний Лапорт не теряет надежды на трансфер в мадридский «Реал».

Карло Анчелотти на днях говорил, что состав «Реала» закрыт, и что новый центральный защитник команде не нужен. Однако в клубе всё же изучают рынок в поисках возможности усиления оборонительной линии, отмечает источник. Словом, вероятность трансфера Лапорта в стан «сливочных» существует.

Ранее в Европе Эмерик Лапорт поиграл за «Атлетик»  из Бильбао и «Манчестер Сити».

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