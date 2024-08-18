Анчелотти: «Барселона» и «Атлетико» стали сильнее»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, является ли его команда фаворитом на победу в Ла Лиге.

«Нравится нам или нет, но нам придётся сражаться в этой лиге со всеми командами. Качество испанских команд очевидно. Это подчёркивают победы сборных Испании на Евро-2024 и на Олимпиаде.

«Барселона» и «Атлетико» стали сильнее. Теперь нам нужно очень хорошо подготовиться к играм. Это будет весёлый чемпионат. Первые игры, которые я видел, мне очень понравились. Было мало нарушений и высокий темп. Система полуавтоматического офсайда нам очень поможет, судейство станет более чётким», - сказал Анчелотти журналистам.