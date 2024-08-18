Анчелотти ответил, может ли «Реал» выиграть семь трофеев в сезоне

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о целях команды в новом сезоне. По словам итальянца, в клубе сейчас не думают о семи трофеях.

«Ещё неизвестно, сколько у нас будет турниров, потому что с клубным чемпионатом мира и межконтинентальным кубком ситуация не ясна. Мы будем стараться конкурировать во всех турнирах и играх, которые нас ждут. Никто не думает о септете. Мы будем готовиться к каждой игре, но с таким составом можно быть конкурентоспособным во всех соревнованиях», - сказал Анчелотти журналистам.

В воскресенье «Реал» проведёт гостевой матч Ла Лиги против «Мальорки». Не пропустите текстовую трансляцию.