В «Реале» приняли решение по звёздам, которых хотят видеть в Саудовской Аравии

Саудовские клубы проявляют интерес к ряду ведущих игроков мадридского «Реала».

Недавно в СМИ распространились слухи о возможном отъезде Винисиуса Жуниора, за которого покупатели из Саудовской Аравии, если верить источникам, были готовы заплатить 1 млрд евро. Также в списке интересов неназванных саудовских клубов значится и Эдер Милитао.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, эти сведения имеют под собой основания – звёзды «сливочных» действительно пользуются огромным спросом в Саудовской Аравии. Однако переманить кого-либо из «королевского клуба» в обозримом будущем будет крайне трудно, поскольку руководство «Реала» совершенно не намерено расставаться ни с кем из ключевых исполнителей. Ни одной звезде не будет позволено покинуть ряды мадридского гранда в текущее трансферное окно.