Кубарси сравнил Флика и Хави

Журналисты попросили 17-летнего Пау Кубарси сравнить Ханса-Дитера Флика и Хави Эрнандеса.

Юный центральный защитник успешно зарекомендовал себя под руководством Хави в прошлом сезоне. Летом на смену испанцу пришёл Флик, с которым «сине-гранатовые» одержали победу в матче первого тура Ла Лиги над «Валенсией» (2:1).

Кубарси вышел в стартовом составе в дебютной официальной игре под руководством немца, а на 64-й минуте был заменён на Андреаса Кристенсена.

«Сравнения Флика и Хави? Оба хотят играть в атакующий футбол, у обоих очень высокие требования. Думаю, они во многом похожи», – передаёт BarcaTimes слова центрбека.