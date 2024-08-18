Кейлор Навас: «Достижения Роналду – это не случайность»

Бывший голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас вспомнил, как выступал в одной команде с Криштиану Роналду.

Костариканец выиграл Лигу чемпионов в трёх сезонах кряду, выступая за «сливочных». Лидером команды тогда был Роналду, в 2018 году перешедший в «Ювентус». Годом позднее «королевский клуб» покинул и сам Навас – он отправился в «ПСЖ».

«Я не могу сказать ничего плохого о Криштиану. С первого дня моего пребывания в «Реале» он относился ко мне как к части коллектива, я был причастен ко многим событиям в его жизни.

В жизни нет случайностей. Все достижения Роналду – статус лучшего в мире, «Золотые мячи» – это не просто вытянутые лотерейные билеты», – цитирует Madrid Xtra Кейлора Наваса, ныне не имеющего клуба.