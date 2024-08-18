Флик ответил на вопрос о «стареющем» Левандовски

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил выступление нападающего Роберта Левандовски.

Поляк часто подвергался критике в прошлом сезоне. Мнение о том, что на позиции форварда должен играть кто-то более молодой, набирает популярность. 21 августа Левандовски исполнится 36 лет.

В матче первого тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:1) Роберт забил оба гола «сине-гранатовых» и удостоился звания лучшего игрока встречи.

«Левандовски стареет? Роберт – настоящий профессионал. Мы все видели, как он отрабатывал в защите в сегодняшней игре. Это важно для нас. Мы должны защищаться и атаковать всей командой», – цитирует Barca Universal Флика.