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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Педри провёл свой сотый матч в Ла Лиге

18 Августа 2024 • 02:55 Комментировать

В Испании подходит к завершению первый тур чемпионата, «Барселона» съездила на неудобный для себя выезд в Валенсию и сумела вернуться оттуда с тремя очками, обыграв «мышей» со счётом 2:1. Таким образом, каталонцы приличествующим образом отметили юбилей - сотый матч полузащитника Педри в испанском чемпионате. Он вышел на замену на 63-й минуте.

Но в основном в эти сто матчей он появлялся на поле в стартовом составе - не менее 76 раз. За это время Педри забил шестнадцать голов и сделал семь голевых передач. Только Роберт Левандовски за этот же период забил больше (42), но это, подчеркнём, и есть его работа, в то время как у Педри функции чуть другие.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри
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