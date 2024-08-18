Болельщики «Валенсии» аплодировали Ямалю – Флик дал комментарий

17-летний футболист «Барселоны» Ламин Ямаль провёл очередную впечатляющую игру.

Каталонский гранд начал новый розыгрыш Ла Лиги с волевой победы в выездном матче с «Валенсией» (2:1), а Ямаль отметился результативной передачей.

После завершения встречи журналисты попросили Флика высказаться об овациях со стороны болельщиков «летучих мышей» в адрес юного вингера «сине-гранатовых».

«Ламин – отличный игрок, и всем просто нравится наблюдать за его футболом. Вот почему он так успешен. Я рад, что он выступает в нашей команде.

Для него это был эмоциональный матч, учитывая произошедшее на этой неделе [отец Ямаля подвергся нападению за несколько дней до игры]. Я горжусь Ламином, он помог нам победить», – цитируют испанские ресурсы Флика.