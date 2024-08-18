Флик отреагировал на информацию об уходе Гюндогана из «Барселоны»

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о будущем полузащитника Илкая Гюндогана.

В субботу в прессе появилась информация о намерении 33-летнего хавбека сменить клуб в текущее трансферное окно. В этот же день состоялся матч первого тура Ла Лиги, в котором «сине-гранатовые» обыграли «Валенсию» (2:1). Гюндоган не участвовал в поединке.

«Я думаю, что Илкай останется с нами, – высказывается в послематчевом интервью Флик. – Он по-прежнему испытывает дискомфорт, сегодня он не был готов к игре на 100%. Я поговорил с ним, но это останется между нами», – поведал немецкий тренер в интервью испанским СМИ.