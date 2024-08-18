Флик оценил игру «Барселоны» в своём дебютном матче

Рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопросы журналистов после выигранного матча с «Валенсией» (2:1).

Каталонцы добыли волевую победу во встрече первого тура Ла Лиги. «Летучие мыши» повели в счёте на 44-й минуте, на что гости уже вскоре ответили дублем Роберта Левандовски – он забил перед перерывом и в начале второго тайма.

«Три очка на старте сезона – это всегда хорошо, но сегодня не всё было здорово. Второй тайм мы провели лучше, чем первый. Мы знали, что играть против «Валенсии» будет сложно. Пришлось непросто, однако мы бились и заслужили победу.

Игроки Ла Масии проявили себя на предсезонном сборе в США – они показали, что готовы играть. Я очень доволен командой», – приводит Barca Universal комментарии Флика.