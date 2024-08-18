Левандовски прокомментировал свой дубль в матче первого тура Ла Лиги

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски дважды поразил ворота «Валенсии» в матче первого тура Ла Лиги (2:1).

Соперники «сине-гранатовых» вышли вперёд на 44-й минуте – счёт открыл Уго Дуро. В компенсированное к первому тайму время Левандовски установил на табло равенство, а вскоре после перерыва он же отпраздновал второй мяч, реализовав пенальти.

«Было очень важно победить. В первые 20-25 минут мы играли не слишком здорово, но во втором тайме дела пошли намного лучше. В концовке мы контролировали ход игры.

Если бы мы лучше распоряжались мячом в атаке, то смогли бы забить три-четыре гола, но самое главное – победа.

Моя цель – забивать голы. Я не знаю, сколько их у меня будет к концу сезона, но они важны для уверенности», – цитирует Barca Universal польского форварда, признанного лучшим игроком матча.